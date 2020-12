Formula 1: Ο Πέρεζ πανηγύρισε έξαλλα την παρθενική του νίκη (videos)

Ο Σέρτζιο Πέρεζ κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στην Formula 1, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στο GP του Σακχίρ. Λάθη και ατυχίες στην Mercedes, που έμεινε μακριά από την πρώτη τριάδα.

Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες είδε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix του Σακχίρ, πανηγυρίζοντας την παρθενική νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Ο θρίαμβός του, μάλιστα, ήρθε στον προτελευταίο αγώνα του για τη Racing Point-Mercedes.

Με τη λήξη του αγώνα και αφού βγήκε από το μονοθέσιο του, ο Πέρεζ… χάθηκε στις αγκαλιές των ανθρώπων της ομάδας του, πανηγυρίζοντας έξαλλα την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Ο πιλότος της Racing Point-Mercedes εμφανίστηκε συγκινημένος και μετά την απονομή.

This is what it means…



We’ll cherish these moments forever ❤️ pic.twitter.com/WZprdtddev — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 6, 2020

Ο Γάλλος Εστεμπάν Οκόν (Renault) τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ο Καναδός Λανς Στρολ (Racing Point-Mercedes) στην τρίτη, τη στιγμή που η πρωταθλήτρια Mercedes τέθηκε εκτός διεκδίκησης της νίκης, μετά από ένα καταστροφικό pit-stop.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα:

Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point-Mercedes) 1 ώρα 31:15.114 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) +10.518 Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point-Mercedes) +11.869 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/McLaren-Renault) +12.580 Ντενιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) +13.330 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull-Honda) +13.842 Ντανίιλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri-Honda) +14.534 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +15.389 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) +18.556 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren-Renault) +19.541

Η κατάταξη στη βαθμολογία των οδηγών μετά τον 16ο αγώνα της χρονιάς:

Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 332 ΒΑΘΜΟΙ Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία) 205 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 189 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 125 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 112 Σαρκλ Λεκλέρκ (Μονακό) 98 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία) 97 Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη) 93 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 87 Λανς Στρολ (Καναδάς) 74

Η βαθμολογία των κατασκευαστών: