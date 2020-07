Το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού έστειλαν όλοι οι οδηγοί της Formula 1 πριν την έναρξη του πρώτου Γκραν Πρι της σεζόν στην Αυστρία.

Γονάτισαν σιωπηλά, φορώντας μπλουζάκια με το σλόγκαν “Black Lives Matters” και έστειλαν μήνυμα κατά του ρατσισμού, όπως είχαν πει ότι θα έκαναν. Οι οδηγοί της Formula 1, πριν την έναρξη του Γκραν Πρι στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας, που σηματοδοτεί την εκκίνηση της σεζόν, έδωσαν έτσι ηχηρό αντιρατσιστικό μήνυμα.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ