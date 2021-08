Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Τόκιο, έστω και χωρίς κόσμο στις κερκίδες, αλλά δεν θα συμβεί τελικά το ίδιο και με το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας.

Όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η Formula 1, ο αγώνας στη χώρα της Άπω Ανατολής δεν θα διεξαχθεί ούτε τη φετινή σεζόν (όπως και πέρυσι), λόγω του κορονοϊού και της “πολυπλοκότητας της κατάστασης”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα των Γκραν Πρι για το τρέχον πρωτάθλημα θα ανανεωθεί άμεσα και θα ανακοινωθεί εκ νέου, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

«Έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με τους διοργανωτές και τις τοπικές αρχές στην Ιαπωνία, η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει τον φετινό αγώνα λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης αναφορικά με την Covid-19. H Formula 1 δουλεύει ως προς τις λεπτομέρειες ενός ανανεωμένου προγράμματος αγώνων για το 2021, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Η Formula 1 απέδειξε φέτος και το 2020 πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις καταστάσεις και να βρει λύσεις και είναι ενθουσιασμένη από το ενδιαφέρον χωρών που επιθυμούν να διεξάγουν αγώνα φέτος και στο μέλλον».

While we’re not racing in Japan this year… We can’t wait to put on a show for the Japanese fans in 2022! 2022年にはまた日本のファンのみなさんのためにレースを開催できることを楽しみにしています! #Japanese GP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/KDLxQ6VbFE

“Formula 1 is now working on the details of the revised calendar and will announce the final details in the coming weeks” #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 https://t.co/lP6nbrYcAb