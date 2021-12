Ο Νικίτα Μαζέπιν της Haas βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό λίγες ώρες πριν το τελευταίο Grand Prix της σεζόν στη Formula 1, στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ρώσος «ρούκι» της Formula 1 δεν θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον και η ομάδα του θα τρέξει με έναν μόνο οδηγό, τον Μικ Σουμάχερ, επειδή οι κανονισμοί απαγορεύουν σε έναν οδηγό, που δεν έχει λάβει μέρος ούτε σε ένα σκέλος δοκιμαστικών, να μπορεί να συμμετάσχει σε κυριακάτικο αγώνα.

«Ο Νικίτα είναι καλά στην υγεία του, καθώς ήταν ασυμπτωματικός, αλλά τώρα θα τεθεί σε καραντίνα και θα τηρήσει τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας, με την ασφάλεια ν΄ αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», αναφέρει η ανακοίνωση της αμερικανικής ομάδας.

Ο Μαζέπιν, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει τελευταίος στο γκριντ, είναι ο 8ος οδηγός που βρέθηκε θετικός στην Covid-19 από την περασμένη σεζόν. Στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1, είναι 21ος στη βαθμολογία χωρίς να έχει κερδίσει κάποιον πόντο στο πρωτάθλημα και με καλύτερη θέση τη 14η στο Μονακό.

