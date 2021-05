Τρομερή εμφάνιση του Βαλτέρι Μπότας στις επίσημες κατατακτήριες του Πορτιμάο. Πήρε την pole position (πρώτη για φέτος) και άφησε –εύκολα- πίσω του τον έτερο πιλότο της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον. Από την τρίτη θέση της εκκίνησης ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Racing.

Άνετος! Την πρώτη του φετινή pole position και συνολικά την 17η στην καριέρα του στη Formula 1 πανηγύρισε στην Πορτογαλία ο Βάλτερι Μπότας.

VALTTERI BOTTAS IS ON POLE❗️



A storming lap delivers the Finn pole position ahead of Hamilton (P2) and Verstappen (P3) ⚡️#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/mEJan9JuI1