Formula 1: Συγκίνησε ο Μικ Σουμάχερ! Έδωσε το κράνος του πατέρα του στον Χάμιλτον (video)

Ο Λουίς Χάμιλτον έγραψε ιστορία στη Formula 1, ισοφαρίζοντας τον Μίκαελ Σουμάχερ στις 91 νίκες κι ο γιος του Γερμανού θρύλου του αθλήματος, επιφύλαξε μία συγκινητική έκπληξη στον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Μικ Σουμάχερ ανέβηκε στο πόντιουμ του Νίρμπουργκρινγκ, μετά τους πανηγυρισμούς του Χάμιλτον και του έκανε δώρο ένα από τα κράνη που είχε φορέσει ο πατέρας του σε αγώνα της Formula 1 με τη Ferrari.

“Είναι τιμή για εμένα να φτάνω στον Σουμάχερ σε νίκες, έναν οδηγό που είχα κάνει είδωλο και δεν πίστευα ποτέ πως κάποιος θα τον ξεπεράσει και θυμάμαι το 2002 να παίζω video games και να τον διαλέγω. Είναι απίθανο που τον έφτασα και ότι πήρα το κράνος του”, δήλωσε σχετικά ο Χάμιλτον.

