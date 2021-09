Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την πρώτη θέση στο ολλανδικό Gran Prix της Formula 1 και μπροστά στους συμπατριώτες του κατάφερε να “προσπεράσει” ξανά τον Λιούις Χάμιλτον στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών, όντας πια το φαβορί για τον τίτλο.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ξεκίνησε από την pole position και κατάφερε να κρατήσει πίσω του μέχρι τέλους, τόσο τον Βρετανό εφτά φορές πρωταθλητή, όσο και τον ομόσταβλό του στην Mercedes, Βαλερί Μπότας, ο οποίος και τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Φερστάπεν, ο οποίος οδηγεί πια την “κούρσα” για το πρωτάθλημα με +4 βαθμούς από τον Χάμιλτον, σε μία συγκλονιστική “μάχη” στη φετινή Formula 1. Το γεγονός πανηγυρίστηκε μάλιστα έξαλλα από τους Ολλανδούς στις κερκίδες.

Max Verstappen wins in front of his adoring home fans! 🏁



It means he regains the championship lead, as the two Mercedes make up the podium#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/NQ95X1W1wu