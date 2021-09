Το τρομακτικό ατύχημα στο ιταλικό Γκραν Πρι της Formula 1, ανάμεσα στον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον, λίγο έλειψε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του Βρετανού παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο οδηγός της Mercedes φέρεται να γλίτωσε ακόμη και τον κίνδυνο της ίδιας του της ζωής, εξαιτίας του προστατευτικού HALO που έχει τοποθετηθεί πια σε όλα τα μονοθέσια.

Όπως φαίνεται και από τα σχετικά video, η Red Bull του Φερστάπεν θα μπορούσε ακόμη και να “πατήσει” το κεφάλι του Χάμιλτον σε διαφορετική περίπτωση. Ως εκ τούτου, άπαντες ευγνωμονούν το HALO και στα social media.

