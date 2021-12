Ο Μαξ Φερστάπεν είχε κακή εκκίνηση, ο Λιούις Χάμιλτον τον πέρασε, αλλά μόλις στο δεύτερο γύρο του Grand prix του Άμπου Ντάμπι είχαμε ένα συμβάν που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση.

Ο Μαξ Φερστάπεν προσπάθησε να προσπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον, μπαίνοντας σε μια στροφή… αφρενάριστος, με αποτέλεσμα να αναγκάσει τον Βρετανό πιλότο να βγει εκτός πίστας.

Ο Χάμιλτον όμως -βλέποντας μπροστά του ένα “S”- έφυγε… ευθεία και κρατήθηκε μπροστά από τον Ολλανδό. Οι άνθρωποι της Red Bull ζήτησαν να επιστρέψει ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση (αφού έστω και προσωρινά βρέθηκε εκεί).

Οι αγωνοδίκες όμως θεώρησαν πως ο Βρετανός ωθήθηκε εκτός πίστας κι έτσι του επέτρεψαν να συνεχίσει κανονικά τον αγώνα του. Την στιγμή που ο Φερστάπεν εξέφραζε το.. παράπονο του, το Twitter γέμισε φωτογραφίες με τη λέξη “Ma-FIA”.

#F1Finale there’s a clear advantage there by @LewisHamilton should of gave position back or be hit with a penalty. @fia @F1 seems like you favour Hamilton pic.twitter.com/7yw58y0870