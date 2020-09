Σε έναν ανεπανάληπτο αγώνα της Formula 1 στη Μόντα, όπου ο Χάμιλτον έχασε μία σίγουρη νίκη κι ο Γκασλί πανηγύρισε την πρώτη δική του στην καριέρα του, ως οδηγός της Alfa Tauri, το μόνο… συνηθισμένο γεγονός ήταν η νέα κακή εμφάνιση της Ferrari.

Ο Λεκλέρκ μάλιστα εγκατέλειψε τον αγώνα με ένα σοκαριστικό ατύχημα, αφού έχασε τον έλεγχο της Ferrari του στον 24ο γύρο του ιταλικού Γκραν Πρι και “διέλυσε” το αυτοκίνητό του, χωρίς πάντως ο ίδιος να πάθει κάτι.

Απίστευτο αποτέλεσμα στην F1: Πρώτος ο Γκασλί με Σάινθ και Στρολ στο βάθρο (pic, vid)

Το ατύχημα του Γάλλου πιλότου συνέβη στη στροφή Parabolica και οδήγησε σε κόκκινη σημαία, ενώ νωρίτερα είχε εγκαταλείψει τον αγώνα κι ο ομόλογό του, ο Φέτελ.

