Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στην Ολλανδία με το μονοθέσιο του Σάρτζεντ να παίρνει φωτιά

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στα δοκιμαστικά του Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία, με το μονοθέσιο του Λόγκαν Σάρτζεντ να παίρνει φωτιά.

Τα δοκιμαστικά του ολλανδικού Grand Prix της Formula 1 διακόπηκαν, έπειτα από ένα τρομακτικό ατύχημα στο Ζάντβορντ. Ο Αμερικανός πιλότος της Williams, Λόγκαν Σάρτζεντ, διέλυσε το μονοθέσιο του, αλλά στάθηκε τυχερός, αφού βγήκε σώος.

Ο Σάρτζεντ είχε έξοδο στη στροφή 4 και προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα στις προστατευτικές μπαριέρες, διαλύοντας την FW45 του.

Replay of Sargeant’s crash, thankfully he is alright 🙏pic.twitter.com/wR59n6VegB