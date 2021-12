Άκρως επεισοδιακά εξελίσσεται το Γκραν Πρι της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία με δύο κατά σειρά ατυχήματα να προκαλούν ισάριθμες διακοπές στον αγώνα και αμάξια ασφαλείας να εισέρχεται στην πίστα.

Το «παρθενικό» Γκραν Πρι της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία είναι τουλάχιστον επεισοδιακό και ανατρεπτικό. Δύο φορές βγήκε κόκκινη σημαία και επήλθε διακοπή στον αγώνα. Αρχικά ο Μικ Σoυμάχερ έχει ατύχημα αρχικά στον 13ο γύρο όταν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου της Haas και προσέκρουσε στις μπαριέρες.

🚩 RED FLAG (LAP 14/50) 🚩 The race is suspended, as the barrier requires repair #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BPqlos0TLg

Κατόπιν στον 15ο γύρο ο ομόσταυλος του Μαξ Φερστάπεν στην Red Bull, Σέρχιο Πέρες αφού προσπέρασε τους Τσουνόντα και Λεκλέρκ, είχε επαφή με τον Μονεγάσκο πιλότο της Ferrari και βγήκε εκτός πίστας μαζί με τη μία Williams.

🚩 RED FLAG (LAP 15/50) 🚩



The red flag flies again – Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY