Η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Ρεάλ Μαδρίτης για την 18η αγωνιστική της Euroleague που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη (28/12) αναβλήθηκε λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στη «βασίλισσα».

Τα δύο νέα κρούσματα κορονοϊού σε Γιουλ και Τέιλορ προστέθηκαν σε αυτά των Χάνγκα, Ράντολφ, Γιαμπουσέλε, Πουαριέ, Κοζέρ, Ερτέλ, Νούνιες και του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης Πάμπλο Λάσο και η Euroleague ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε αναβάλλεται, αφού οι Ισπανοί δεν έχουν τουλάχιστον 8 παίκτες διαθέσιμους όπως προβλέπεται. Πλέον ο αγώνας θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Fenerbahce Beko Istanbul and Real Madrid Round 18 game, originally scheduled to be played on Wednesday, December 29, has been suspended 📰#EveryGameMatters