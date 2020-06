Κίνηση με… νόημα από την Maclaren, που εμφάνισε το νέο -διαφορετικό- μονοθέσιο, που θα οδηγήσουν οι πιλότοι της, την προσεχή σεζόν στη Formula 1.

Διαφοροποίηση της… τελευταίας στιγμής από τη Mercedes στο χρώμα του μονοθεσίου της για τη σεζόν που αναμένεται να ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την Αυστρία.

Συγκεκριμένα, το livery του αυτοκινήτου θα είναι μαύρο στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το κίνημα Black Lives Matter. Θυμίζουμε ότι ο πιλότος της Mercedes, Λίουις Χάμιλτον, ήταν από τους πρώτους στον χώρο της Formula 1 που πήραν ξεκάθαρη θέση για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στις ΗΠΑ.

“Παρουσιάζουμε το νέο μας livery για το 2020. Μία υπόσχεση για τη βελτίωση της διαφορετικότητας στην ομάδα μας και στο άθλημα μας. Ένα σημάδι δέσμευσης της ομάδας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε όλες τις μορφές της” ανέφερε στο ποστάρισμα της η Mercedes.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv