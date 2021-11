Ο Βαλεντίνο Ρόσι βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα στο τελευταίο grand prix της τρομερής καριέρας του στο Moto GP. Την pole position στη Βαλένθια πήρε ο Χόρχε Μαρτίν.

Στο αντίο του Moto GP στο 2021, ο νεαρός αναβάτης της Pramac, Χόρχε Μάρτιν πήρε την τέταρτη pole του στη σεζόν στη Βαλένθια.

Four poles in his rookie season! 💪 @88jorgemartin with another monster Qualifying lap! 🔝 #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2uSHNGet2j

Για να το καταφέρει, χρειάστηκε ο Τζακ Μίλερ να έχει μία πτώση στην τελευταία του προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μη βελτιώσει τον χρόνο του. Εκτός από τον Μίλερ κι ο Μπανάια στάθηκε άτυχος, μιας και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει σε συνεχόμενες pole τον Βαλεντίνο Ρόσι αφού είχε πτώση στο πρώτο sector στην τελευταία του προσπάθεια.

Πίσω από τους δύο άτυχους αναβάτες, βρέθηκε ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, Ζοάν Μιρ, οποίος τερμάτισε τέταρτος, ενώ οι Ζαρκό, Ρινς, Μπίντερ βρίσκονται μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κουαρταραρό.

Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκε κι ο θρυλικός Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος θα δώσει στη Βαλένθια την τελευταία παράσταση της καριέρας του (ένατος ήταν ο Νακαγκάμι). Η 12αδα έκλεισε με τους Μορμπιντέλι και Εσπαργκαρό.

Let’s try that again! 👊



After it all went wrong on their first run, @PeccoBagnaia and @ValeYellow46 head back out! 💨#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/cC6fHSPo4B