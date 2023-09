Οι ΗΠΑ δεν είχαν διάθεση να “παίξουν” κόντρα στην Ιταλία για περισσότερο από ένα δεκάλεπτο. Η Team USA πάτησε… γκάζι στη συνέχεια, “ποδοπάτησε” τους “ατζούρι” με 100-63 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Mundobasket 2023. Κόντρα στο νικητή του Γερμανία – Λετονία, για μια θέση στον τελικό.

Δυο 24ωρα μετά την -ανώδυνη- ήττα τους από την Λιθουανία, οι ΗΠΑ ξέσπασαν επί της Ιταλίας. Η Team USA κυριάρχησε της “σκουάντρα ατζούρα” στον προημιτελικό, επικράτησε με το εντυπωσιακό 100-63 και προκρίθηκε με πανηγυρικό τρόπο στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι ΝΒΑερ του Στιβ Κερ παρουσιάστηκαν σοβαροί στον προημιτελικό, πίεσαν στην άμυνα και ήδη από τη 2η περίοδο είχαν οικοδομήσει διαφορά 20 πόντων, για να πετύχουν μία επιβλητική νίκη.

Με 17/36 τρίποντα (7/38 η Ιταλία), απόλυτη υπεροχή στα ριμπάουντ με 51 έναντι 33ων των Ιταλών και τους Μικάλ Μπρίτζες (24π., 7ρ.) και Χαλιμπάρτον (18π., 5ασ., 4ρ.), οι Αμερικανοί ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι. Ο σταρ των ΗΠΑ, Άντονι Έντουαρντς δεν χρειάστηκε να… οπλίσει, μένοντας στους 3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 18:17΄΄ συμμετοχής.

Από την Ιταλία ο συνήθης ύποπτος Σιμόνε Φοντέκιο πέτυχε 18 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Η “σκουάντρα ατζούρα”, την Πέμπτη (7/9), θα αγωνιστεί απέναντι στον ηττημένο του προημιτελικού Γερμανία – Λετονία, για τις θέσεις 5-8 και οι ΗΠΑ με τον νικητή, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 24-46, 44-83, 63-100

Austin Reaves sinks the step-back three. #FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/39cY9ex6G3

Simone Fontecchio is an artist and a good one #FIBAWC x #WinForItalia pic.twitter.com/lgVU0ig7qB