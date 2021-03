Οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, αλλά ο προπονητής των φιλοξενούμενων δεν είχε όρεξη να μιλήσει για μπάσκετ. Το νέο μακελειό στις ΗΠΑ ήταν το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε.

Οι ΗΠΑ είναι για μια ακόμα φορά ένα συγκλονισμένο και.. τραυματισμένο έθνος, μετά το -νέο- μακελειό με 10 νεκρούς, σε σούπερμάρκετ στην πόλη Μπόλντερ στο Κολοράντο.

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν, εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συγκεκριμένο περιστατικό και ανέφερε τα ονόματα των θυμάτων.

«Χθες συνέβη μια άλλη τραγωδία. Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Μιλάω αυτή τη στιγμή για όλη την ομάδα. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας, οι οποίοι δεν είναι ποτέ αρκετές, αλλά οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σίγουρα στην κοινότητα Μπόλντερ και σε όλες τις οικογένειες των 10 αθώων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν» είπε αρχικά και στη συνέχεια διάβασε τα ονόματα όλων, ώσπου… λύγισε:

«Ρίκι Όλντς, Ντένι Στρονγκ, Νέβεν Στάνισιτς, Τραλόνα Μπαρτκόβιακ, Σουζάν Φοντέν, Τέρι Λέικερ, Κέβιν Μαχόνεϊ, Λιν Μάρεϊ, Τζόντι Ουότερς και ο αστυνομικός Έρικ Τάλεϊ πατέρας επτά παιδιών» ανέφερε και συνέχισε δακρυσμένος:

«Έχουμε κουραστεί όλοι με όλα αυτά. Είναι υποτιμητικό. Εμείς ασχολούμαστε με την δουλειά μας, το μπάσκετ. Κρινόμαστε στις νίκες και στις ήττες» και σκουπίζοντας τα δάκρυά του, προσπάθησε να βρει κουράγιο να μιλήσει: «Ζητώ συγνώμη. Όμως αν δεις την άλλη πλευρά και βάλεις τον εαυτό σου σε μια από αυτές τις οικογένειες, τι θα νιώσεις; Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που αγαπώ και για το οποίο έχω πάθος. Όμως σκέφτομαι τον Έρικ Τάλεϊ και τα επτά παιδιά του. Αυτό σκέφτομαι. Έχω ραγίσει μέσα μου. Για αυτούς και για όλα τα άλλα θύματα. Ας ελπίσουμε ότι εμείς ως χώρα, εμείς ως κράτος μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε καλύτεροι».

Michael Malone paying tribute to the 10 victims of yesterday’s shooting. https://t.co/UDYdTTS368 pic.twitter.com/6wJrrIoAWm