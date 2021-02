NBA: Ισοπεδωτικό κάρφωμα από Έντουαρτς, «κατέκτησε» top-10 (video)

Το συγκλονιστικό κάρφωμα του Άντονι Έντουαρτς, στην ήττα των Τίμπεργουλβς από τους Ράπτορς, άφησε… άφωνο το ΝΒΑ.

Ίσως και να έκανε το κάρφωμα της χρονιάς στο ΝΒΑ. Η απίστευτη φάση που έκανε ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς απέναντι στους Ραπτορς πήρε την πρώτη θέση στο top-10 της βραδιάς και… πήρε τα μυαλά μας.

Το νούμερο ένα του ντραφτ πήρε φόρα κι ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από την baseline. Ο Γουατανάμπε των Ράπτορς προσπάθησε να τον εμποδίσει, αλλά… απέτυχε παταγωδώς.

DID THIS DUDE JUST DO THIS?! pic.twitter.com/epDGybBjpo