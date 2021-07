Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού -και νυν των Λος Άντζελες Κλίπερς- Πάτρικ Μπέβερλι δεν πήρε… καλά την ήττα από τους Φοίνιξ Σανς στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ και επιτέθηκε στον Κρις Πολ χτυπώντας τον εκτός φάσης και πισώπλατα με συνέπεια να αποβληθεί από το ματς.

Ο Κριπ Πολ «σκότωσε» τους Κλίπερς στο Game 6 των τελικών της Δύσης και έδωσε στους Σανς την πρόκριση σε τελικούς ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Ο αειθαλής 36χρονος γκαρντ πέτυχε 41 πόντους, αλλά παραλίγο να τραυματιστεί, αφού μετά από εύστοχο τρίποντο, που διαμόρφωσε το 119-93, φαίνεται πως κάτι είπε προς τον πάγκο των Κλίπερς και ο Μπέβερλι βλέποντας πως ο αγώνας έχει χαθεί, πήγε από πίσω και έσπρωξε με δύναμη τον Πολ, με τους υπόλοιπους να επεμβαίνουν πριν η κατάσταση ξεφύγει και τον άσο των Κλίπερς να αποβάλλεται.

Patrick Beverley was ejected after shoving Chris Paul from behind. pic.twitter.com/z0GFL1tb6J