Την ευκαιρία να συνδυάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα με προπόνηση είχαν κάποιοι παίκτες των Μilwakee Bucks οι οποίοι ταξίδεψαν στη χώρα μας για την προβολή της ταινίας Rise του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φίλοι και συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwakke Bucks και συγκεκριμένα οι Πατ Κόνατον, Τζόρνταν Νουόρα και ο Τζεβόν Κάρτερ βρέθηκαν στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της ταινίας Rise, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν προπόνηση παρέα με τον Γιάννη Αντετουκούνμπο και τα αδέλφια του στο βοηθητικό του ΣΕΦ.

Bucks players worked out in Olympiacos’ gym while they enjoyed their vacation in Greece. pic.twitter.com/u54Xbljira