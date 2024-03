O Λεμπρόν Τζέιμς έγινε ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ που φτάνει τους 40.000 πόντους

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία, με τον «βασιλιά» να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τους 40.000 πόντους καριέρας, ένα επίτευγμα άξιο θαυμασμού.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά την αναρρίχηση του σε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, από τα ξημερώματα της Κυριακής(3/03) είναι και ο μοναδικός που έχει πετύχει 40.000 πόντους στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Ο «βασιλιάς» σημείωσε 26 πόντους στην ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντένβερ Νάγκετς με σκορ 124-114, με τον ίδιο να σημειώνει μια επίδοση που πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί στο μέλλον.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf