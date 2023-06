Ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Ουράλ, όπως έγινε γνωστό από τον σύλλογο της Ρωσίας.

Ο Ολυμπιακός τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε δώσει δανεικό τον Λάζαρ Ραντζέλοβιτς στην Ουράλ, μιας και ο Σέρβος εξτρεμ δεν βρισκόταν στα πλάνα των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο ο Ραντζέλοβιτς θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά το πέρας του δανεισμού του, με την Ουράλ μέσω ανακοίνωσης να γνωστοποιεί το συγκεκριμένο γεγονός.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια με τους Ρώσους, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και τέσσερεις ασίστ.

✅Ural announced that Lazar Randjelovic will leave the club and return to Olympiacos. pic.twitter.com/aKcdVjTIyF