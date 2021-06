Η Premier League ανακοινώνει τα βραβεία της σεζόν 2020-21 στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τον Ρούμπεν Ντίας να αναδεικνύεται σε παίκτη της χρονιάς και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ανακηρύσσεται ο καλύτερος προπονητής.

Το γκολ της σεζόν όμως, ξέφυγε από τα… δίχτυα της πρωταθλήτριας Μάντσεστερ Σίτι, αφού ήταν ένας παίκτης της Τότεναμ αυτός που “μάγεψε” με την εκτέλεσή του σε ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Ο Έρικ Λαμέλα πέτυχε ένα εκπληκτικό τέρμα στο ντέρμπι του Λονδίνου, στέλνοντας την μπάλα με “ραμπόνα” να… αναπαυθεί στην εστία των “κανονιέρηδων”, με αποτέλεσμα να κερδίσει και την ψηφοφορία για το γκολ της σεζόν στην Premier League.

Utterly sensational 🤯 @ErikLamela ’s audacious rabona goal is your 2020/21 @BudFootball Goal of the Season 🔥 #PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L





Congratulations to @ErikLamela on winning the @premierleague Goal of the Season award for his stunning goal against Arsenal. pic.twitter.com/b7miqwBlyE