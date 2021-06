Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή, με κορυφαίο παίκτη της έναν αμυντικό, τον Ρούμπεν Ντίας.

Ο 24χρονος μπακ αποκτήθηκε μόλις την περασμένη σεζόν από την Μπενφίκα, αλλά πρόλαβε να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του, όντας εντυπωσιακός στα μετόπισθεν των “Πολιτών”.

Στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία λοιπόν, ο Ντίας αναδείχθηκε και παίκτης της σεζόν στα βραβεία της Premier League, κερδίζοντας την ψήφο τόσο της Ένωσης Συντακτών Ποδοσφαίρου, όσο και της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

