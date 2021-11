Η Γουλβς νίκησε την Έβερτον με 2-1 και πλέον βρίσκεται στο -1 από την 5η θέση -που οδηγεί στην Ευρώπη- και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, έκανε μεγάλη επέμβαση στο 86′. Σπουδαίες επεμβάσεις και από τον Πίκφορντ.

Ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο και η μεγάλη επέμβαση του Ζοσέ Σα στο 86′ ήταν αρκετά για να δώσουν την εντός έδρας νίκη στη Γουλβς επί της Έβερτον, στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε την Γουλβς στην 7η θέση (16 βαθμούς) και την άφησε στο -1 από τις ισόβαθμες, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ. Την ίδια στιγμή, η Έβερτον έμεινε 10η με 14 βαθμούς.

Η Γουλβς μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά ο Πίκφορντ έκανε μεγάλες επεμβάσεις. Στο 15′ ο Τσαν των γηπεδούχων σκόραρε, αλλά το VAR είχε αντίθετη άποψη και ακύρωσε το τέρμα του Κορεάτη. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Κίλμαν στο 28′, ενώ ο Χιμένες διπλασίασε τα τέρματα των “λύκων” στο 32′.

Στην επανάληψη η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μείωσε σε 2-1 με τον Ιβόμπι (66′). Λίγο νωρίτερα (54′) ο Ζοζέ Σα διόρθωσε το απίστευτο λάθος που έκανε μπροστά στον Ριτσάρλισον. Στο 75′ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στην Γουλβς, αλλά το VAR το.. πήρε πίσω, για να έρθει στο 86′ η μεγάλη επέμβαση του Ζοζέ Σα -σε κεφαλιά του Γκόρντον- και να δώσει το “τρίποντο” στους γηπεδούχους.

Big let off for Wolves!



Jose Sa passes the ball to Richarlison who would have scored were it not for the intervention of Conor Coady.



Wolves 2-0 Everton#WOLEVEpic.twitter.com/yZTw5qTVCB