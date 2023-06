Η Premier League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2023-24, με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος να περιλαμβάνει και το ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ.

Η σεζόν στην Premier League θα ξεκινήσει πάντως με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι να φιλοξενείται από την Μπέρνλι, την Παρασκευή 11 Αυγούστου. Ακολούθως, η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Τότεναμ την Μπρέντφορντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη Γουλβς.

Παρασκευή 11 Αυγούστου

22:00 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

Σάββατο 12 Αυγούστου

14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

17:00 Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ

17:00 Μπράιτον – Λούτον

17:00 Έβερτον – Φούλαμ

17:00 Σέφιλντ – Κρίσταλ Πάλας

19:30 Νιούκαστλ – Άστον Βίλα

Κυριακή 13 Αυγούστου

16:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ

18:30 Τσέλσι – Λίβερπουλ

Δευτέρα 14 Αυγούστου

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

