Το κακό παιδί του UFC, o Κόνορ ΜακΓκρέγκορ… έκανε πάλι το θαύμα του και ξαναχτύπησε, καθώς γυναίκα τον κατήγγειλε για άγριο ξυλοδαρμό πάνω σε γιοτ στην Ίμπιζα. Μάλιστα, η γυναίκα τόνισε ότι ο 34χρονος έμοιαζε με «δαιμονισμένος» και αναγκάστηκε να πηδήξει στη θάλασσα για να γλιτώσει.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σούπερσταρ του UFC και του ΜΜΑ Κόνορ ΜακΓκρέγκορ της επιτέθηκε στο γιοτ του, κατά τη διάρκεια του πάρτι που έκανε στο σκάφος του στην Ίμπιζα της Ισπανίας για να γιορτάσει τα 34α γενέθλιά του και αναγκάστηκε να πηδήξει στο νερό για να σωθεί, όπως ανέφερε η DailyMail.

Η γυναίκα από την Ιρλανδία, που το όνομά της δεν έχει γίνει δημοσιοποιηθεί, ισχυρίζεται ότι ο σταρ του UFC την κλώτσησε στο στομάχι, τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και την άφησε μελανιασμένη κατά τη διάρκεια των εορτασμών στην Ίμπιζα για τα 34α γενέθλιά του τον Ιούλιο, περιγράφοντάς τον ως «δαιμονισμένο».

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ από δικαστήριο στην Ίμπιζα για την επίθεση. Ερωτηθείς εάν ο σταρ του UFC ήταν υπό έρευνα, ένας εκπρόσωπος του ανακριτή είπε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ένα δικαστήριο στην Ίμπιζα ερευνά έναν Ιρλανδό υπήκοο για φερόμενο έγκλημα τραυματισμού».

Η Κάρεν Κέσλερ, εκπρόσωπος του ΜακΓκρέγκορ, διέψευσε τα πάντα στη MailOnline και είπε ότι τον ξυλοδαρμό δεν τον έκανε ο Ιρλανδός σταρ του UFC, αλλά ένα άλλο άτομο που ήταν στο σκάφος. «Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ είναι σταθερός στην άρνησή του για όλες τις κατηγορίες που έκανε ένας επισκέπτης στο σκάφος του», είπε η Κάρερν Κέσλερ

Η τοπική εφημερίδα της Ίμπιζα, Periodico de Ibiza έγραψε ότι ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ άρχισε να διαπληκτίζεται φραστικά με τη γυναίκα, αλλά ξεκίνησε να την χτυπάει όταν εκείνη προσπάθησε να καλέσει έναν φίλο της που ήταν κι αυτός στο σκάφος για να την βοηθήσει.

Η Periodico de Ibiza ανέφερε πως η γυναίκα είπε στη κατάθεσή της στις ισπανικές αρχές: «Έμοιαζε σαν να ήταν δαιμονισμένος. Ήξερα ότι έπρεπε να φύγω από το σκάφος γιατί νόμιζα ότι θα με σκότωνε. Έχουμε κοινούς φίλους και τον έχω συναντήσει πολλές φορές. Δεν μπορώ να πιστέψω τι μου έκανε. Νομίζω ότι θα με είχε σκοτώσει αν δεν είχα φύγει από το γιοτ».

Ο σταρ του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ έχει πολλές μαύρες σελίδες στη ζωή του, που περιλαμβάνουν επιθέσεις σε αθλητές και πολίτες, σεξουαλικές επιθέσεις, συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση.

Το 2018 είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα σε ξενοδοχείο στο Δουβλίνο.

Τον Απρίλιο του 2018 επιτέθηκε στις ΗΠΑ, στο Barclay’s Center μαζί με άλλους σε λεωφορείο που μετέφερε αθλητές του UFC.

Τον Μάρτιο του 2019 συνελήφθη στο Μαϊάμι της Φλόριντα για επίθεση και κλοπή κινητού. Ο Ιρλανδός είχε επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, ο οποίος… τόλμησε να τον φωτογραφίσει με το κινητό του. Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ επιτέθηκε στον άνθρωπο αυτό, του πήρε το κινητό του και τελικά το έσπασε.

