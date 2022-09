Ο Νικ Κύργιος είναι σε τρομερή κατάσταση και “πέταξε” εκτός US Open τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-1 σετ [7-6(11), 3-6, 6-3, 6-2], παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ο Κύργιος κατάφερε να αποκλείσει αρκετά εύκολα το Νο1 του ταμπλό, με τον Μεντβέντεφ να είναι ανταγωνιστικός μόνο στα δύο πρώτα σετ.

Το πιο κρίσιμο ήταν το πρώτο, με αμφότερους τους τενίστες να έχουν σετ πόιντ, αλλά τον Ελληνοαυστραλό να “κλείνει” το σετ και να παίρνει ψυχολογία και προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ρώσος ισοφάρισε αμέσως μετά, αλλά ο Κύργιος ήταν ασταμάτητος στη συνέχεια και πήρε τη νίκη σε περίπου τρεις ώρες.

Θα αντιμετωπίσει έτσι στα προημιτελικά τον Καρέν Χατσάνοφ, που επικράτησε του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα με 3-2 σετ [4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3].

