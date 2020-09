Η πρώτη τεράστια έκπληξη στο US Open είναι γεγονός. Αποκλείστηκε η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η No 3 στον κόσμο, Καρολίνα Πλίσκοβα, αποχαιρέτησε πολύ νωρίς το φετινό US Open. Η Τσέχα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να περάσει στον τρίτο γύρο, αφού ηττήθηκε από την εξαιρετική Καρολίν Γκαρσία (No 50).

Η Γαλλίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 7-6(2) της Πλίσκοβα, η οποία ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Αντίθετα, η Ναόμι Οσάκα (Νο 9) ήταν εντυπωσιακή και συνεχίζει στο κορυφαίο Grand Slam, καθώς επικράτησε με άνεση (6-1, 6-2) της Ιταλίδας, Καμίλα Τζιόρτζι (νο 74 στον κόσμο).

Από την πλευρά του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε το πρώτο σετ με 7-6(5) από τον Βρετανό, Κάϊλ Εντμουντ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open. Ο Σέρβος επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο του και αφού πήρε τα επόμενα τρία σετ (6-3, 6-4, 6-2), συνεχίζει την προσπάθεια του για την κατάκτηση του φημισμένου τουρνουά.