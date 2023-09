Την απόκτηση του Ανσού Φάτι με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε η Μπράιτον, αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League.

Ανήμερα της κλήρωσής της στους ομίλους του Europa League (θα αντιμετωπίσει τις ΑΕΚ, Μαρσειγ και Άγιαξ) η Μπράιτον έκανε το μετεγγραφικό «μπαμ», ανακοινώνοντας την απόκτηση -με μονοετή δανεισμό- του Ανσού Φατί.

Την περασμένη σεζόν ο 19χρονος Ισπανός επιθετικός μέτρησε 51 συμμετοχές (10 γκολ/4 ασίστ) με την Μπαρτσελόνα, με την οποία συνολικά έχει 112 εμφανίσεις (29 γκολ/10 ασίστ).

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝