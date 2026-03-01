ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρος» ο Βόλος με χιλιάδες οπαδούς της Ένωσης στην πόλη για το παιχνίδι της Super League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει (01/03/26, 17:30, Live από το Newsit.gr) το Βόλο, σε εκτός έδρας παιχνίδι για την 23η αγωνιστική της Super League, με τους οπαδούς της να έχουν κάνει… απόβαση στη θεσσαλική πόλη.

Από το βράδυ του Σαββάτου άρχισαν να καταφθάνουν στο Βόλο, οι πρώτοι οπαδοί της ΑΕΚ, για να ξεκινήσει σήμερα από νωρίς το “πάρτι” για τον αγώνα της Ένωσης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει 20.000 οπαδούς της στο γήπεδο και έτσι ολόκληρη η πόλη “βάφτηκε” κιτρινόμαυρη, με τους φίλους της Ένωσης να έχουν κατακλύσει την παραλία και τα… τσιπουράδικα του Βόλου.

Ο παραλιακός δρόμος του Βόλου με τα τσιπουράδικα, έχει κατακλυστεί από φιλάθλους της ΑΕΚ! pic.twitter.com/EGixzbS0ab — SPORT24 (@sport24) March 1, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν στήσει το δικό τους «κιτρινόμαυρο» πάρτι στον Βόλο! pic.twitter.com/Kvz5U4q7Uv — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026

Η ΑΕΚ θα ψάξει νίκη κορυφής κόντρα στο Βόλο.