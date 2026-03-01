Βόλος – ΑΕΚ: «Πανστρατιά» στην Ένωση για το διπλό κορυφής στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της (01/03/26, 17:30, Live από το Newsit.gr) το εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο, για την 23η αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί της ετοιμάζονται για… απόβαση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Περίπου 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν το “παρών” στο ματς με το Βόλο, θέλοντας να ενισχύσουν την ομάδα τους, στην προσπάθεια να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Η Ένωση προηγείται στη φοβερή φετινή “μάχη” για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, αλλά δεν έχει περιθώρια για απώλεια βαθμών κόντρα στους Θεσσαλούς, οι οποίοι βρίσκονται σε… κρίση, μετά και την ήττα από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Η προαναγγελία της Super League

Οκτώ διαδοχικές νίκες, εντός και εκτός έδρας, με τον Βόλο έχει η ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα της με 1-0 στις 27 Αυγούστου 2022, ενώ στις έξι από αυτές τις οκτώ νίκες δεν έχει δεχθεί ούτε τέρμα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η νίκη των Κιτρινόμαυρων στη Μαγνησία, στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, με 3-2.

Ο Βόλος, στις 27 Αυγούστου 2022, είχε επικρατήσει με 1-0 της ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο γήπεδο της Ριζούπολης, στο τελευταίο παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων πριν από την επιστροφή τους στη φυσική τους έδρα.

Η ΑΕΚ στον Βόλο έχει δύο νίκες με 3-1, από μία με 4-2, 4-0 και 3-2 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μία με 1-0 για τα Stoiximan Playouts.

Είναι χαρακτηριστικό πως, ως γηπεδούχος, ο Βόλος έχει μία νίκη και έξι ήττες με αντίπαλο την ΑΕΚ, ενώ ως φιλοξενούμενος τα αποτελέσματα είναι πέντε νίκες της ΑΕΚ, δύο νίκες του Βόλου και μία ισοπαλία.

Η πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους ήταν στις 20 Δεκεμβρίου 2018 για το Κύπελλο Ελλάδος, όταν ο Βόλος ήταν στη δεύτερη κατηγορία και η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 στη Μαγνησία, όπως συνέβη και την αμέσως επόμενη σεζόν, για το πρωτάθλημα, στον Βόλο, στις 22 Ιανουαρίου 2020.

ΒΟΛΟΣ – ΑΕΚ

7 ΑΓΩΝΕΣ

1 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ

– ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

6 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

ΓΚΟΛ: 7-18