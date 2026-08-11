Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Ντεμπούτο για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup

Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα μπορούν να την προμηθευτούν πριν την έναρξη του αγώνα
Ο Χρήστος Αλεξίου
Ο Χρήστος Αλεξίου με τη νέα φανέλα της ΑΕΚ / Φωτογραφία του aekfc.gr
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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (12/08, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup, με τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς να φορούν για πρώτη φορά τη νέα κιτρινόμαυρη φανέλα της ομάδας τους.

Η νέα φανέλα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27 θα κάνει ντεμπούτο στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ και η Ένωση ενημέρωσε τους οπαδούς της στην Κρήτη, ότι θα μπορούν για πρώτη φορά να την προμηθευτούν και στην είσοδο του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ ενημέρωσε για τα εξής: «Η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27, που θα φορεθεί για πρώτη φορά από την ομάδα μας στον αυριανό (12/8) τελικό του Superbet Super Cup 2026, θα είναι διαθέσιμη για τους φιλάθλους μας, μαζί με σειρά επιλεγμένων προϊόντων, στο Pop Up Store της ΑΕΚ που θα βρίσκεται πριν από τον αγώνα στο Ανατολικό πάρκινγκ του Παγκρητίου Σταδίου!».

Η κιτρινόμαυρη φανέλα θα είναι η βασική, για τα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2026-27.

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Αθλητικά
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