Αθλητικά

Απίθανος Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι μεγάλο φαβορί για να ανέβει στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης
Ο Απόστολος Σίσκος σε αγώνα του (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Ο Απόστολος Σίσκος σε αγώνα του (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Απόστολος Σίσκος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο για δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό και δεύτερος συνολικά πίσω από τον τρομερό Ούγγρο Κος.

Ο νεαρός Έλληνας αθλητής κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

O μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τετάρτης (12/8/2026, 19:40), με τον Σίσκο να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να ανέβει στο βάθρο.

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