Αθλητικά

Ασύλληπτη Άρτεμις Βασιλάκη: Τέταρτη στην Ευρώπη με απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ 8:26.38 στα 800μ.

Η 20χρονη αθλήτρια ξεπέρασε τον εαυτό της και άγγιξε το μετάλλιο
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Η Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε απίστευτη εμφάνιση στον τελικό των 800μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης και τερμάτισε στην τέταρτη θέση με φοβερό πανελλήνιο ρεκόρ.

«Δεν πίστευα ποτέ πως μπορώ να κολυμπήσω σε 8.26..Δεν το έχω πιστέψει ακόμα αυτό που έχω πετύχει…», είπε αυθόρμητα η Βασιλάκη.

Απίστευτο; Τίποτα δεν είναι απίστευτο για αυτό το κορίτσι από το Ηράκλειο που έχει γενέθλια στις 20/10 και θα κλείσει τα 20. Κολύμπησε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Πέρασε στον τελικό. Και έκανε την καλύτερη κούρσα της καριέρας της, την ταχύτερη κούρσα που έχει κάνει ποτέ ελληνίδα: 8:26.38 έγραψε το χρονόμετρο για την Άρτεμις που έβαλε τα κλάματα.

Μα είναι να μην τα βάλει; 8:32.29 είχε σημειώσει η ίδια πανελλήνιο ρεκόρ πριν λίγους μήνες στην ίδια πισίνα. Κατέβασε το ρεκόρ έξι ολόκληρα δευτερόλεπτα. Μοναδική.

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Αθλητικά
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