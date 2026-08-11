Αθλητικά

Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε σε επίσημο αγώνα του Ολυμπιακού μετά από 2 χρόνια

Μετά από 804 ημέρες, ο Κώστας Φορτούνης φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπαικού
Ο Φορτούνης
Ο Φορτούνης στο στο Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία, για τον αγώνα ρεβάνς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Κώστα Φορτούνη να περνάει στο ματς ως αλλαγή.

Μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της σεζόν κόντρα στη Ναϊμέγκεν στο “Καραϊσκάκης”, αλλά στο δεύτερο ματς χρειάστηκε να περάσει από νωρίς στο ματς.

Μόλις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ζότα Σίλβα τραυματίστηκε για τους Πειραιώτες και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να παίρνει τη θέση του και να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά από 804 ημέρες.

Ο Φορτούνης είχε αποχωρήσει μετά την κατάκτηση του Conference League και αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία στην Αλ Καλίτζ.

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Αθλητικά
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