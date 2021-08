Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της εθνικής Κ-18 του Αφγανιστάν, Ζακί Ανβάρι είναι ένας από τους νεκρούς των τελευταίων χαοτικών ημερών στην ασιατική χώρα, όπως έγινε σήμερα (19/8) γνωστό.

Οι τραγικές στιγμές με τους Αφγανούς που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την Καμπούλ «γατζωμένοι» στις ρόδες του μεταγωγικού C-17Α, ενώ στη συνέχεια πέφτουν στο κενό κάνουν εδώ και μέρες το γύρο του κόσμου, μέσω video και προκαλούν φρίκη. Έγινε μάλιστα γνωστό πως ανάμεσα στα θύματα, που έπεσαν από ψηλά, μόλις απογειώθηκε το αεροπλάνο, είναι και ένας 17χρονος ο οποίος ήταν διεθνής παίκτης της ομάδας ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs