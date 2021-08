Δεν το χωρά ανθρώπου νους: να γαντζώθηκαν άνθρωποι στους τροχούς ενός μεταγωγικού αεροσκάφους C-17Α για να μπορέσουν να φύγουν από το Αφγανιστάν και να έχουν καταγραφεί σε βίντεο να πέφτουν στο κενό!

Το video έχει ανέβει στα social media και αναπαράγεται από διεθνή δίκτυα. Φαίνεται να δείχνει ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και οι οποίοι ήθελαν να φύγουν από το Αφγανιστάν μετά τη νίκη των Ταλιμπάν, να πέφτουν στο κενό αφού δεν κατάφεραν να μπουν στο θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό.

Η κατάσταση είναι χαώδης στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ «Χαμίντ Καρζάι», όπου από χθες το βράδυ επικρατεί χάος, ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί και σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μέσα στον πανικό, ποδοπατήθηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς φέρεται να είναι κι ένα κοριτσάκι.

Αμερικανοί πεζοναύτες που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, είχαν ανοίξει πυρ σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το πλήθος, ενώ «επιστρατεύτηκε» και ελικόπτερο Apache για να ανοίξει διάδρομο, προκειμένου να κατορθώσει να απογειωθεί το μεταγωγικό αεροσκάφος C-17A.

Σε αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, επιχείρησαν να ανέβουν απεγνωσμένοι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από το Αφγανιστάν για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν. Στους τροχούς του προσπάθησαν να γαντζωθούν, αλλά δεν άντεξαν…

Έπεσαν στο κενό και στο θάνατό τους…

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές καθώς η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν έχει πέσει εδώ και σχεδόν 24 ώρες στα χέρια των Ταλιμπάν.