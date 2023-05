Απίστευτες εικόνες από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όπου ένας σχολικός αγώνας ποδοσφαίρου, μετετράπη σε πεδίο μάχης στην εξέδρα, με άγριο ξύλο μεταξύ γονέων.

Καμιά 30 γονείς βρισκόταν στην κερκίδα για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά ακόμη κι έτσι, τα αίματα άναψαν και προκλήθηκε σύρραξη, με σοκαριστικές εικόνες από τον καυγά.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου, Ντόναλντ Γκέραντ, ο οποίος και φαίνεται στο video να επιτίθεται σε μία ολόκληρη σειρά καθισμάτων στην εξέδρα.

Fight breaks out during a High School Soccer Game in Virginia when Parents from the opposing team started hurling Racial Slurs at the Home Teams Parents… Helicopter had to Airlift people due to severe injuries caused… pic.twitter.com/jgTnejg6nr