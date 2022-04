Ένα απίστευτο video από αγώνα χόκεϊ μεταξύ των Maple Leafs με τους Washington Capitals στον Καναδά, δείχνει άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο οπαδούς στην κερκίδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας οπαδός ακούμπησε ανάρμοστα μία κοπέλα στην εξέδρα, με αποτέλεσμα την “έκρηξη” του συντρόφου της, ο οποίος και γρονθοκόπησε τον φερόμενο θύτη.

Φέρεται να του φώναξε «θα σε σκοτώσω», αλλά τον σταμάτησαν άλλοι οπαδοί στις κερκίδες, με τον ίδιο να ισχυρίζεται: «Δεν μπορείς να ακουμπάς τα κορίτσια έτσι. Δεν είμαι μαχητής, δεν θα τον χτυπήσω άλλο». Ακόμη πάντως, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την αστυνομία για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το θύμα είχε γεμίσει πάντως αίματα στο πρόσωπο, όπως φαίνεται και στο χαρακτηριστικό video, ενώ η κοπέλα του φώναζε να φύγει από το γήπεδο.

Things got a little out of hand at the leafs game last night after a grown man allegedly put his hand on a girl which led to this fight pic.twitter.com/NZFI4JDXuH