«Άγριο» τρολάρισμα στον Πεπ Γκουαρντιόλα μετά τη νέα ήττα της Μάντσεστερ Σίτι με την «Κραυγή» του Μουνκ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα κατάφερε ούτε στο “Βίλα Παρκ”. Το 2-1 από την Άστον Βίλα ήταν η έκτη ήττα στα οκτώ τελευταία παιχνίδια στην Premier League για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα (1-1-6).

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα έπεσε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μένοντας στους 27 βαθμούς και στο -9 από την κορυφή και τη Λίβερπουλ, η οποία και έχει δύο ματς λιγότερα!

Οι αντιδράσεις απόγνωσης του Πεπ Γκουαρδιόλα κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Λονδίνο, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσής για τους χρήστες του “Χ” (πρώην Twitter).

Κάποιοι από αυτούς δημιούργησαν μια φωτογραφία του Καταλανού τεχνικού να πιάνει το κεφάλι του με φόντο τον πασίγνωστο πίνακα του Έντβαρτ Μουνκ, «Η Κραυγή»!

Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio della crisi nera del Manchester City di Guardiola.



Oggi è arrivata la nona sconfitta nelle ultime 12 partite per mano dell’Aston Villa nell’anticipo di Premier, così per questo weekend ce la siamo già tolta. pic.twitter.com/owZGNXdmmF