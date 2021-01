Αϊντχόφεν: «Πολυβόλα» στην Ολλανδία από την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού

Η Αϊντχόφεν φαίνεται να “ζεσταίνεται” ενόψει και των αναμετρήσεών της με τον Ολυμπιακό στο Europa League, καθώς “διέλυσε” με 5-3 τη Σπάρτα Ρότερνταμ για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Σμιτ βρέθηκε να χάνει από τους γηπεδούχους μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, αλλά απάντησε με… πολυβόλα, αφού πέτυχε τέσσερα γκολ με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Μάουρο Ζούνιορ (24’), Μάλεν (47’), Μαντουέκε (49’) και Μαξ (71’) , με τον δεύτερο και πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ στο τέλος για να διαμορφώσει το τελικό σκορ, αφού η Σπάρτα είχε προλάβει να δώσει νέο ενδιαφέρον στο ματς, μειώνοντας στο γκολ.

Η Αϊντχόφεν βρέθηκε έτσι και ένα βαθμό πίσω από τον Άγιαξ στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, έχοντας όμως και ένα παιχνίδι περισσότερο από τον “Αίαντα”.

We needed three points, we’ve got three points! 👊#SPAPSV