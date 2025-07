Η περιουσία – μαμούθ του Ντιόγκο Ζότα: 35 εκατ. λίρες κληρονομούν η σύζυγος και τα τρία παιδιά του μετά τον τραγικό χαμό του

Ο τραγικός θάνατος του Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία (03.07.2025) όπου έχασε τη ζωή του μαζί με τον 25χρονο αδελφό του Αντρέ, έχει συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο 28χρονος σταρ της Λίβερπουλ άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Ρούτε Καρντόζο, και τα τρία τους μικρά παιδιά: τον 4χρονο Ντινίς, τον 2χρονο Ντουάρτε και τη μόλις 8 μηνών κόρη τους, Μαφάλντα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της MailOnline, η οικογένειά του Ντιόγκο Ζότα θα μπορούσε να κληρονομήσει έως και 35 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία του, εξασφαλίζοντας έτσι οικονομικά το μέλλον τους.



Ο Ζότα ξεκίνησε την αγγλική του καριέρα το 2018 με τη Γουλβς, υπογράφοντας συμβόλαιο με εβδομαδιαίες απολαβές ύψους 38.000 λιρών. Μέσα σε δύο χρόνια, κέρδισε σχεδόν 4 εκατομμύρια λίρες, πριν κάνει το μεγάλο άλμα στη Λίβερπουλ.

Το πρώτο του τετραετές συμβόλαιο με τους «κόκκινους» του απέφερε άλλες 8,6 εκατομμύρια λίρες, καθώς αμειβόταν με 83.000 λίρες την εβδομάδα. Εντυπωσιασμένος από την απόδοσή του, ο σύλλογος ανανέωσε τη συνεργασία τους το 2022 με νέο πενταετές συμβόλαιο και αυξημένες απολαβές ύψους 140.000 λίρες την εβδομάδα – ποσό που του απέφερε επιπλέον 21,8 εκατομμύρια λίρες μέχρι τον θάνατό του.

Συνολικά, ο Ζότα είχε αποκομίσει περίπου 34,4 εκατομμύρια λίρες από τη συμμετοχή του στην Premier League, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους – στα οποία συνέβαλαν τα 65 του γκολ σε 182 αγώνες.

Αν και πορτογαλικά μέσα αναφέρουν πως η Λίβερπουλ σκοπεύει να καταβάλει τα 14,5 εκατομμύρια λίρες που απέμεναν από το συμβόλαιό του, αυτό δεν έχει ακόμα επίσημα επιβεβαιωθεί.

Από την περιουσία του, ένα σημαντικό μέρος είχε επενδυθεί σε ένα πολυτελές σπίτι πέντε υπνοδωματίων και τεσσάρων μπάνιων στην αριστοκρατική περιοχή Blundellsands του Λίβερπουλ, το οποίο ο Ζότα αγόρασε μαζί με τη σύζυγό του τον Μάιο του 2022 για 2.125.000 λίρες.

Εκτός από τα έσοδά του από το ποδόσφαιρο, ο Ζότα είχε δημιουργήσει την εταιρεία Minute J Ltd για τη διαχείριση των δικαιωμάτων εικόνας του, μέσω της οποίας διοχέτευε μέρος των αποδοχών του.

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία, για το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024), τα έσοδα έφτασαν τις 186.754 λίρες, ενώ υπήρχαν οφειλές προς πιστωτές ύψους 49.786 λιρών – εκ των οποίων οι 44.825 προς την Εφορία (HMRC).

Η εταιρεία αυτή λειτουργούσε όπως πολλές αντίστοιχες στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, εκμεταλλευόμενη τα δικαιώματα από το όνομα, τον αριθμό φανέλας, τις χορηγίες και τις συμφωνίες εμπορικής προβολής.

Ο Ζότα συνεργαζόταν επίσης με κολοσσούς όπως η Nike και η EA Sports, αποκομίζοντας περίπου 3,3 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Επιπλέον, είχε ιδρύσει τη δική του ομάδα Esports με το όνομα Luna Galaxy.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο άσος της Λίβερπουλ έχει συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά το 1 εκατομμυρίο λίρες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Range Rover Sport, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 και Mercedes-Benz G63 AMG.

Η ιστοσελίδα The Richest χαρακτήρισε την περιουσία του ως «ένα επίτευγμα που λίγοι ποδοσφαιριστές καταφέρνουν σε τόσο νεαρή ηλικία», προσθέτοντας:

«Η επιχειρηματική του ευφυΐα ήταν αντάξια της ποδοσφαιρικής του διορατικότητας. Άφησε πίσω του ένα υπόδειγμα για το πώς οι αθλητές μπορούν να χτίσουν πλούτο και παρακαταθήκη πέρα από τον αγωνιστικό χώρο».

Ο θάνατος του Ζότα συνέβη μόλις 13 ημέρες μετά τον γάμο του με τη Ρούτε Καρντόζο, την εκλεκτή της καρδιάς του από την εφηβεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο μοιραίο τροχαίο εκτός από τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, βρισκόταν και ο αδελφός του Αντρέ Σίλβα, με τους δυο άνδρες να σκοτώνονται στην Ζαμόρα της Ισπανίας, καθώς ταξίδευαν από την Πορτογαλία για το Μπιλμπάο, προκειμένου ο Ζότα να πάρει το φέρι μποτ και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Αγγλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Λίβερπουλ.

Ωστόσο η μοίρα τους έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώς κατά την διάρκεια που οι δυο άνδρες βρίσκονταν σε μια Lambroghini και ενώ επιχείρησαν να κάνουν μια προσπέραση, ένα καμένο λάστιχο στο αυτοκίνητο, είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός πορείας και στη συνέχεια να σκοτωθούν σε μια τραγική είδηση.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα των δύο ποδοσφαιριστών, το Γκόντομαρ.

Τραγική φιγούρα ήταν η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, καθώς και οι γονείς των δύο παικτών.

Rute Cardoso Breaks Down as Jota’s Coffin Leaves Church After Funeral Mass pic.twitter.com/VypDg0dpx9