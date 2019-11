ATP Finals: Προκρίθηκε ως πρώτος ο Τσιτσιπάς! Κόντρα στον Φέντερερ στα ημιτελικά – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ νωρίς την Παρασκευή (15/11), αλλά η νίκη του Σάσα Ζβέρεφ επί του του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-0 στο βραδινό ματς, έφερε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου, με τον Έλληνα να μένει πρώτος και τον Γερμανό στη δεύτερη θέση, στέλνοντας… σπίτι του τον Ισπανό Νο1 του κόσμου.

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών για τη χώρα μας, θα αντιμετωπίσει έτσι τον δεύτερο του άλλου ομίλου στα ημιτελικά, που δεν είναι άλλος από τον θρυλικό Ρότζερ Φέντερερ.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 6, αλλά και LIVE περιγραφή από το Newsit.gr, ενώ στον έτερο ημιτελικό (22:00) ο Τιμ θα αντιμετωπίσει τον Ζβέρεφ για μία θέση στον τελικό.

