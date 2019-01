Τσιτσιπάς – Υπόκλιση από Φέντερερ! “Τον βλέπω να είναι ψηλά για πολύ καιρό”

“Έχασα από έναν καλύτερο παίκτη, που έπαιζε καλύτερα σήμερα. Έμεινε εκεί, έδωσε στον εαυτό τις ευκαιρίες κάποια στιγμή, έμεινε ήρεμος. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά για τους μικρότερους σε ηλικία τενίστες. Μπράβο του που το κατάφερε”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρότζερ Φέντερερ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα του με τον Τσιτσιπά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κοινά στοιχεία που έχει με τον Τσιτσιπά:”Eχει backhand με το ένα χέρι, ενώ κι εγώ είχα παλιότερα μακριά μαλλιά. Έχει περισσότερο continental grip από τους παίκτες της τωρινής εποχής. Και αυτό πάει περισσότερο προς εμένα, παρά προς τον Ράφα, ας πούμε”.

Ακολούθως, ο Φέντερερ είπε για τον Τσιτσιπά: “Έχει κάνει καλή δουλειά εδώ και 1,5 χρόνο. Και πριν από αυτό, σίγουρα. Όμως, το να νικάς τον Τζόκοβιτς στο Τορόντο, αλλά και τους Ζβέρεφ, Άντερσον, εμένα εδώ, αυτό χρειάζεσαι για να πας στο επόμενο επίπεδο. Είναι πολύ ωραίο για αυτόν. Σίγουρα τον βλέπω να είναι ψηλά για πολύ καιρό. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά για αυτόν”.

