Δύο ιστορικές ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου “μονομάχησαν” στα μπαράζ για μία θέση στην Bundesliga της νέας σεζόν, με τη Χέρτα να πανηγυρίζει στο τέλος επί του Αμβούργου, μετά από τη νίκη της με 2-0 στο δεύτερο ματς.

Οι Βερολινέζοι είχαν χάσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους, αλλά “απάντησαν” με δικό τους διπλό και σκόρερ τους Μπογιατά και Πλάτενχαρντ, για να ανατρέψουν τα δεδομένα και να βγουν νικητές από τα μπαράζ με συνολικό σκορ 2-1.

Η Χέρτα εξασφάλισε έτσι την παραμονή της στην Bundesliga, με το Αμβούργο να χάνει την ευκαιρία να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, από την οποία υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, πριν από τέσσερα χρόνια, το 2018.

Plattenhardt with an amazing free kick from such a difficult angle 🔥



As things stand Hertha Berlin will be staying in the Bundesliga! pic.twitter.com/oon1zN6JWU