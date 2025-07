«Οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Βαλαντσιούνας παρά την πρόταση του Παναθηναϊκού» γράφουν στις ΗΠΑ

Ο Γιόνας Βαλαντσίουνας ήρθε στην Ελλάδα, κάνοντας το πρώτο και σημαντικό βήμα, για τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα όμως με τον έγκυρο Μαρκ Στάιν, οι Ντένβερ Νάγκετς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τον αφήσουν ελεύθερο.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αλλά τα πράγματα εμφανίζονται να “κολλάνε” στους Ντένβερ Νάγκετς.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι πρωταθλητές του 2024 αναμένεται να ολοκληρώσουν κανονικά το trade με τους Σακραμέντο Κινγκς για τον 33χρονο Λιθουανό σέντερ και σκοπεύουν να τον διατηρήσουν ως backup του Νίκολα Γιόκιτς, παρά τη μεγάλη πρόταση των “πρασίνων”.

“Οι Νάγκετς θα προχωρήσουν με την ανταλλαγή για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και παραμένουν αποφασισμένοι να κρατήσουν τον βετεράνο ψηλό ως backup του Νικόλα Γιόκιτς. Παρά το γεγονός ότι ο Βαλαντσιούνας έχει πρόταση από τον Έλληνα γίγαντα Παναθηναϊκό. Ο Βαλαντσιούνας πράγματι έφτασε στην Ελλάδα για να συναντηθεί με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, όμως δεν μπορεί να υπογράψει με ομάδα της EuroLeague εκτός αν αποδεσμευθεί από το συμβόλαιό του στο NBA. Το Ντένβερ θα τον αποκτήσει την Κυριακή από το Σακραμέντο, δίνοντας τον Ντάριο Σάριτς”, έγραψε ο Hall of Famer δημοσιογράφος στο “X”.

The Nuggets are going ahead with their trade for Jonas Valančiūnas on Sunday and remain determined to keep the veteran big man they hope to install as their backup to Nikola Jokić … despite Valančiūnas' offer from Greek giants Panathinaikos, league sources tell @TheSteinLine.