Η Honda είχε ανακοινώσει ότι το 2021 θα είναι η τελευταία της χρονιά στη Formula 1, όμως η κατάκτηση του τίτλου από τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, έφερε την ανατροπή.

Η ιαπωνική εταιρεία άλλαξε την απόφασή της και έκανε πια και επίσημα γνωστό, ότι θα συνεχίζει να προμηθεύει με τους κινητήρες της τόσο τη Red Bull, όσο και την Alfa Tauri.

Ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Red Bull Racing, Χέλμουτ Μάρκο, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Βρήκαμε μια εντελώς καινούργια λύση από τον αρχικό σχεδιασμό μας. Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται στην Ιαπωνία μέχρι το 2025 και δεν θα ασχοληθούμε εμείς καθόλου. Αυτό σημαίνει πως τα δικαιώματα παραμένουν με τους Ιάπωνες και αυτό είναι σημαντικό γιατί το 2026 θα μπούμε ως νέος κατασκευαστής κινητήρων. Αρχικά είχαμε συμφωνήσει να κατασκευάζουν τους κινητήρες για το 2022 μόνο. Μετά αποφασίστηκε πως αυτό θα γίνεται μέχρι το 2025, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς. Με τις τεράστιες επιτυχίες μας, σίγουρα οι Ιάπωνες ξανασκέφτηκαν το πρόγραμμα Formula 1. Επίσης παίζει ρόλο το ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογική γνώση της μπαταρίας στο σχέδιο εξηλεκτρισμού τους».

Honda looks set to continue working with Red Bull in #F1 for the next four years, after Helmut Mark said the Japanese marque has had a “rethink”.



The Austrian also revealed the reason behind the car manufacturer’s change of heart.https://t.co/FeaJ0EDMMq