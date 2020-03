Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του στη σεζόν και οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ, γεγονός που φαίνεται ότι τον ανάγκασε να λάβει τα μέτρα του.

Τα σχόλια στα social media πήραν ξανά “φωτιά”, με πολλούς επικριτές του να τονίζουν ότι δυσκολεύεται κάθε φορά που “κλείνουν” οι άμυνες, όπως συνέβη και πέρυσι στα πλέι οφ. Ο ίδιος ο Greek Freak όμως φρόντισε ήδη να αφήσει όλα αυτά… μακριά του, κλείνοντας ξανά τη σελίδα του στο instagram.

Πρόκειται για μία κίνηση που έχει κάνει και στο παρελθόν, όποτε ήθελε να συγκεντρωθεί λίγο παραπάνω στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, κάτι που φαίνεται ότι συμβαίνει και τώρα, αν και μετά τον αγώνα, εμφανίστηκε ήρεμος, υποστηρίζοντας ότι δεν γίνεται να κερδίσουν τα “ελάφια” και τα 82 παιχνίδια.

"You win some games, you lose some games. We're not going to go 82-0." pic.twitter.com/FypiDBiSd0