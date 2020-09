Οι τρεις Έλληνες διεθνείς έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τη δεύτερη ανάδειξη του σε MVP στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σήκωσε για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου στο NBA, γράφοντας μια ακόμα “λαμπερή” σελίδα στο “μαγικό” κόσμο του μπάσκετ.

Μεταξύ αυτών που έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στο «Greek Freak» ήταν και οι συμπαίκτες του στην Εθνική Ελλάδας, Γιώργος Πρίντεζης, Κώστας Παπανικολάου και Ιωάννης Παπαπέτρου που αποθέωσαν τον Έλληνα σταρ μέσω των social media.

Congratulations Giannara! Proud of you once again!#KiaMVP @Giannis_An34 pic.twitter.com/SYjoXkxGQA